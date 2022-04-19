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Член ЕНД предложил отметить проводы «Грузинской мечты» как национальный праздник
19.04.2022 17:22
В «Едином Нацдвижении» (ЕНД) вновь прозвучало заявление о смене правительства путем досрочных выборов.
Как заявил член главной оппозиционной партии Грузии Леван Хабеишвили, после встречи в тюрьме с экс-президентом Михеилом Саакашвили, проводы «Грузинской мечты» следует отмечать как национальный праздник.
По его словам, заявление по досрочным выборам, Саакашвили сделает завтра, 20 апреля во время слушаний в суде.
«На мой взгляд, мы должны готовиться к большому национальному празднику, торжеству, которое означает конец «Грузинской мечты», то есть российского правления.
Изменим этот текст — не акция, нам нужен большой национальный праздник, где мы «Грузинскую мечту» проводим из власти празднуя и торжествуя.
Что касается единства, то разрозненная и противопоставленная друг другу оппозиция — это возможность для российского олигарха и его партии, поэтому важно объединить всех членов общества», — сказал Хабеишвили после встречи с Саакашвили.
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