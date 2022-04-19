

Каладзе: «Концерты звезд грузинской эстрады будут проходить каждые выходные»

19.04.2022 17:37





Проект «Под небом Тбилиси», приостановленный из-за пандемии, будет возобновлен после празднования Пасхи.



Как сообщил мэр столицы Каха Каладзе, будут выбраны конкретные места, где каждые выходные будут проходить концерты звезд грузинской эстрады.



Мероприятия планируют проводить в разных районах Тбилиси.



«Кроме того, мы поможем предстателям тех сфер, которые серьезно пострадали от пандемии. Люди, конечно, соскучились по таким мероприятиям, потому что за последние два года было много ограничений. Поэтому реализация этого проекта сегодня очень важна», — сказал градоначальник.



Каха Каладзе поручил реализовать проект вице-мэру Андриа Басилая. Даты и место проведения концертов будут объявлены в ближайшее время.



В мэрии отмечают, что проект был запущен мэрией Тбилиси в 2018 году и предусматривает проведение культурно-массовых мероприятий на открытых площадках и в парках.



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