

Папуашвили: Грузия и Азербайджан всегда играли важную роль в построении мира в регионе

19.04.2022 18:08





«Грузия и Азербайджан всегда играли важную роль в построении мира в регионе, мы согласны с тем, что обе страны должны использовать эту историческую роль, чтобы совместно и с еще большими усилиями содействовать миру и стабильности на благо наших стран, наших народов и региона в целом», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.



По словам Шалвы Папуашвили, визит его азербайджанского коллеги символичен и имеет особое значение, поскольку в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.



«Мы говорили об укреплении парламентских связей, в том числе между группами дружбы и отраслевыми комитетами. Укрепление сотрудничества в этом направлении и проведение большего количества визитов и встреч внесет весомый вклад в дальнейшее развитие наших двусторонних отношений. Мы также обсудили напряженную ситуацию в регионе, российскую агрессию против Украины, региональные конфликты», — заявил Шалва Папуашвили.



Председатель парламента Грузии поблагодарил Сахибу Гафарову за визит и готовность к сотрудничеству.





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