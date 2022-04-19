

В Грузию прибудет делегация Конгресса США

19.04.2022 18:13





На этой неделе члены делегации Конгресса посетят Францию, Грузию и Италию. По информации посольства США в Грузии, визит делегации Конгресса возглавит председатель Подкомитета Сената США по ассигнованиям на государственные, иностранные операции и член Сенатского комитета по международным отношениям сенатор Крис Кунс.



В состав делегации входят сенатор Гэри Питерс, председатель Комитета по внутренней безопасности и правительственным делам, сенатор Боб Кейси, конгрессмен Стефан Мерф, конгрессмен Кейт Лирайс, конгрессмен Дэвид Сисилин и конгрессмен Тед Дойч.



«Делегация встретится с американскими дипломатами, высокопоставленными правительственными чиновниками и лидерами гражданского общества в каждой стране, чтобы обсудить важность поддержки и укрепления трансатлантического альянса, усиления решительного ответа против России в связи с ее войной в Украине и укрепления европейской безопасности. Делегация также обсудит общие глобальные проблемы, такие как пандемия Covid-19, глобальный голод, миграционный кризис, изменение климата и нераспространение оружия», – говорится в информации посольства.



«Я с нетерпением жду встречи с нашими партнерами и союзниками в Европе, чтобы укрепить нашу приверженность нашим общим демократическим ценностям», — заявил сенатор Гэри Питерс.



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