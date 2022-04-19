

Деканоидзе: Требование о досрочных выборах не снято с повестки дня

19.04.2022 18:33





По словам члена «Единого национального движения» Хатии Деканоидзе, требование о проведении досрочных выборов с повестки дня не снято.



Хатия Деканоидзе ответила на вопрос о распространенной информации о том, что Михаил Саакашвили начал в тюрьме политконсультации по поводу плана досрочных выборов.



По её словам, смена власти необходима.



«Мы все из оппозиции согласны с тем, что смена власти необходима. На мой взгляд, для этого нужно несколько важных компонентов. Во-первых, это очень серьезное единство оппозиции. Единство оппозиции означает, что у нас есть конкретный план, каким мы видим развитие в Грузии и какой должна быть страна после Иванишвили, в новой коалиционной ситуации после выборов. Самый важный рычаг и оружие, которое у нас есть — показать нашим гражданам, что есть альтернатива», — сказала Хатия Деканоидзе.



В то же время Хатия Деканоидзе считает, что оставление «Грузинской мечты» в однопартийном парламенте могло бы стать рычагом, если будет общее оппозиционное соглашение.



«Я не вижу цели в том, чтобы «Национальное движение» оставило парламентскую деятельность. Реально, именно сейчас в этом случае создается очень много новых препятствий, в том числе с нашими международными партнерами. Если будет общее оппозиционное соглашение, конечно, мы примем в нем участие. Я не сторонник углубления противостояния внутри оппозиции», — заявила Деканоидзе.





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