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Россия отказалась инициировать международное расследование убийств мирных жителей в Буче


19.04.2022   18:35


Россия не станет инициировать в ООН международное расследование событий в Украине, в том числе свидетельств массовых убийств мирных жителей города Буча. Об этом РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

По его словам, Москва сомневается в непредвзятости следствия в этих вопросах.

Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС, показывает исключительно предвзятую позицию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей Бучи и выступает за обсуждение событий в Буче «на максимально высоком уровне» — в Совете безопасности ООН. Владимир Путин называл убийства в Буче «провокацией» и «фейком».

В середине марта Международный суд ООН в Гааге рассмотрел иск, инициированный Киевом против Москвы, и потребовал остановить войну в Украине.

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