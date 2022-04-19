

Саломе Зурабишвили встретилась с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

19.04.2022 20:04





Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на Международную конференцию женщин-лидеров по вопросам мира и безопасности, к которой Сахиба Гафарова выразила готовность.



Информацию распространяет администрация президента Грузии.



Стороны обсудили важность углубления двусторонних политических, экономических и культурных связей.



«Стороны говорили о текущих событиях в Украине, ситуации в регионе, вопросах безопасности на Черном море и важности мира в регионе. Как заявила президент Грузии, для реального развития нашего региона и полного использования культурного, экономического и транзитного потенциала необходимо укреплять мир и стабильность в регионе. На встрече президент Грузии говорила о важности европейской интеграции для страны», – говорится в информации администрации президента Грузии.



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