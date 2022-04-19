|
|
|
Саломе Зурабишвили встретилась с председателем Милли Меджлиса Азербайджана
19.04.2022 20:04
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на Международную конференцию женщин-лидеров по вопросам мира и безопасности, к которой Сахиба Гафарова выразила готовность.
Информацию распространяет администрация президента Грузии.
Стороны обсудили важность углубления двусторонних политических, экономических и культурных связей.
«Стороны говорили о текущих событиях в Украине, ситуации в регионе, вопросах безопасности на Черном море и важности мира в регионе. Как заявила президент Грузии, для реального развития нашего региона и полного использования культурного, экономического и транзитного потенциала необходимо укреплять мир и стабильность в регионе. На встрече президент Грузии говорила о важности европейской интеграции для страны», – говорится в информации администрации президента Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна