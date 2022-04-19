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Канада ввела санкции против дочерей Путина и еще 12 россиян
19.04.2022 21:04
Канада во вторник заявила, что вводит целенаправленные санкции в отношении 14 человек российского режима, в том числе в отношении двух взрослых дочерей президента России Владимира Путина.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, сообщает "Европейская правда".
Новые меры налагают ограничения на 14 близких соратников российского режима, включая российских олигархов и членов их семей. Сюда входят две взрослые дочери президента Путина, а также супруга главы МИД РФ Мария Лаврова.
Также под санкции попали российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
"Эти действия демонстрируют, что Канада не отступит, привлекая президента России Владимира Путина и его соратников к ответственности за причастность к вторжению российского режима в Украину", - говорится в заявлении министерства.
Ранее в этом месяце Соединенные Штаты и Британия объявили о санкциях против дочерей Путина – Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.
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