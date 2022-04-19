

В Грузии собирают деньги на строительство Центра аутизма

19.04.2022 21:15





Родители детей с аутизмом начали строить Национальный центр аутизма и собирают деньги для оборудования уже построенных коттеджей и дальнейших работ.



Одна из авторов инициативы Татия Мелашвили в беседе с Netgazeti рассказала, что «Радужный город» (так называется проект) будет единственным местом, где подростки и взрослые с аутизмом смогут приобрести необходимые для самостоятельной\ жизни навыки.



Центр располагается на площади в два гектара, площадь построек будет составлять 5000 квадратных метров.



Мелашвили отмечает, что на данный момент в Грузии нет центров для подростков и взрослых с аутизмом.



«Моему ребенку уже 18. Все люди с аутизмом после 18 лет остаются без необходимых услуг. Услуги Центров по аутизму, которые получают подростки с 16 лет, на самом деле не то, что им нужно.



На самом деле в нашей стране нет никаких услуг для подростков и взрослых с аутизмом. Это проект региональной важности. В центре можно будет приобрести навыки для самостоятельной жизни. Также трудовые и академические навыки, в соответствии с талантами и так далее. Они не будут жить в этом комплексе, но подготовятся к самостоятельной жизни», — рассказывает Мелашвили.



По её словам, территорию комплекса мэрия передала в 2017 году. Затраты на строительство покрыли пожертвованиями. На данный момент построено два коттеджа. Для их обустройства нужно 7 тысяч лари. В дальнейшем, по словам Мелашвили, планируется построить еще четыре коттеджа, центральное здание и др.



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