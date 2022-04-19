

Пентагон назвал беспрецедентной скорость поставок оружия в Украину

19.04.2022 22:59





Администрация США работает практически круглосуточно, чтобы доставить оружие в Украину с «беспрецедентной» скоростью и в больших объемах. Об этом заявил во вторник на телефонной конференции официальный представитель Пентагона, передает Укринформ со ссылкой на CNN.



«Это, безусловно, является самой большой поставкой (оборонительной помощи – ред.) стране-партнеру, которая находится в конфликте. Беспрецедентно здесь количество последовательных отправок, которые мы присылаем с такой скоростью», - подчеркнул представитель оборонного ведомства США.



Он отметил, что с начала российского вторжения в Украину администрация Байдена приняла выделение $2,3 миллиарда на поставки оружия и оборудования украинским партнерам из запасов США. Кроме того, было выделено $300 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, предусматривающей закупку оружия напрямую у производителей.



По словам чиновника, процесс предоставления разрешения на отправку оборудования из военных запасов США в другие страны в прошлом занимал недели и месяцы.



«Однако за последние несколько месяцев мы засвидетельствовались, что весь этот процесс можно осуществить всего за 48-72 часа, что является беспрецедентным», – подчеркнул представитель Пентагона.



Кроме того, по словам чиновника, в понедельник в Европу был доставлен очередной рейс с американским вооружением для Украины. Ожидается, что в следующие 24 часа в Европу прибудут еще семь таких рейсов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



