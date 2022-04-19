

Лидеры стран НАТО и Евросоюза заявляют о продолжении поддержки Украины

19.04.2022 23:33





Лидеры стран-членов Североатлантического альянса и Европейского Союза заявили о намерении продолжать гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украины.



Соответствующие заявления они сделали по итогам видеоконференции во вторник.



Так, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Украине необходимо поставить дополнительное артиллерийское вооружение.



"Происходящее станет "артиллерийским" конфликтом, украинцам нужна помощь: еще больше артиллерии, и мы ее дадим им", - сказал Джонсон, выступая во вторник в Палате общин.



Глава британского правительства отметил, что в ходе разговора с американским президентом Джо Байденом он "предложил сделать долгосрочной целью усиление Украины до такой степени, чтобы Россия никогда не осмелилась вновь вторгнуться".



В свою очередь, председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в ходе конференции обсуждалась необходимость дальнейшей гуманитарной, финансовой и военной помощи Украины, а также что ЕС создаст специальный Фонд солидарности Украины, который будет использоваться для поддержки и восстановления демократической Украины.



В то же время, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует еще больше ужесточить санкции против РФ и увеличить финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины.



"Мировые лидеры твердо стоят вместе в поддержке Украины. Мы еще больше ужесточим наши санкции против России и увеличим финансовую помощь и помощь в сфере безопасности для Украины. Спасибо президенту США за созыв этой важной телеконференции", - написала фон дер Ляйен в Twitter во вторник.



По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, "лидеры осудили нынешнее наступление России вдоль линии фронта на востоке Украины, в том числе с массированным обстрелом, причиняющим еще большие человеческие страдания».



"Лидеры подчеркнули, что президент Путин должен немедленно положить конец войне, и согласились с важностью возложения на Москву еще более высоких расходов до тех пор, пока он этого не сделает. Генеральный секретарь проинформировал своих коллег о работе по укреплению сдерживания и обороны НАТО, подчеркнув, что НАТО сделает все необходимое для защиты и защиты всех союзников. Он также проинформировал других лидеров о работе союзников по оказанию Украине дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте НАТО.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь заявил, что Германия изучает список оружия, которое запросила Украина, и планирует "выяснить, что можно поставить быстро". "Списки включают противотанковое оружие и оружие воздушной обороны",- сказал Шольц журналистам во вторник в Берлине по итогам видеоконференции.



По его словам, следует поставлять оружие, которым украинская армия уже умеет пользоваться. Канцлер подчеркнул при этом, что возможности ФРГ поставлять оружие "почти исчерпаны", а также добавил, что НАТО не будет вмешиваться в войну в Украине.



При этом, в ходе разговора также обсуждался вопрос диверсификации поставок энергоносителей, чтобы снизить зависимость западных стран от России.



"Участники разговора подчеркнули, что готовы работать над диверсификацией поставок, снижая таким образом зависимость от российских поставок", - говорится в пресс-релизе, опубликованном Римом по итогам видеоконференции.



В документе отмечается, что в разговоре участвовали лидеры США, Италии, Франции, ФРГ, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и генсек НАТО.



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