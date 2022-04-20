

Сергеенко: У меня нет в лексиконе слов, которые могут кратко и явственно передать то, что я увидел в Украине

20.04.2022 11:22





Разумеется, мы предварительно видели кадры и у нас уже был печальный опыт того, что происходило в Грузии в начале 90-х и в 2008 году, однако, увиденное на месте все-таки было очень тяжелым, - заявил вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», говоря о визите грузинской парламентской делегации в Украину.



По его словам, ему очень трудно найти слова для того, чтобы описать увиденное в Буче и Ирпене, поскольку там было все вместе – жестокость, бесчеловечность и геноцид.



«У меня нет в лексиконе слов, которые могут кратко и явственно передать то, что я увидел в Украине. Это было все вместе: жестокость, бесчеловечность, хотите и геноцид, террор. Однако расследование производилось и в те часы, следователи Гаагского суда были там, и я не сомневаюсь, что очень скоро все это получит четкое название», - заявил Давид Сергеенко.



На вопрос, как объяснить тот факт, что, давая оценку действиям России, Давид Сергеенко использует слово «геноцид», а председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе воздерживается, Сергеенко заявляет, что «это не различия в позициях, а это впечатление того человека, который побывал там и увидел все своими глазами».



По словам Давида Сергеенко, то, что он увидел в Буче и Ирпене, было намного больше, чем геноцид.



Он сказал и по поводу тех вопросов, которые обсуждались в ходе визита в Украину, отметив, что «в конце встречи огромная часть недоразумений была прояснена».



Что касается заявлений «Грузинской мечты» по поводу кадровой политики в Украине, Давид Сергеенко заявляет, что «Украина – это независимая страна, которая сама принимает решения, в том числе и кадровые решения, и за свои решения, как все люди, организации и все страны, сама же и отвечает.



«Они назначают тех, кого посчитают нужным, и эта тема для меня закрыта», - заявил Сергеенко.



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