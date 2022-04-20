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Шарль Мишель прибыл в Украину
20.04.2022 11:28
Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в столицу Украины Киев. Информацию об этом Мишель распространил в Twitter.
«В сердце свободной и демократической Европы», — написал Мишель.
Президент Евросовета также публикует фото, сделанное на железнодорожном вокзале в Киеве.
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