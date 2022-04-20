

Шарль Мишель прибыл в Украину

20.04.2022 11:28





Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в столицу Украины Киев. Информацию об этом Мишель распространил в Twitter.



«В сердце свободной и демократической Европы», — написал Мишель.



Президент Евросовета также публикует фото, сделанное на железнодорожном вокзале в Киеве.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



