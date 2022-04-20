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НАП ужесточает контроль за объектами и продуктами в преддверии Пасхи
20.04.2022 11:42
По данным Национального агентства продовольствия, с наступлением пасхальных праздников Национальное агентство продовольствия усилило контроль над местным производством яиц, импортерами, оптовыми, крупными и мелкими торговыми объектами, а также кондитерскими пекарнями по всей Грузии.
По данным агентства, проверяются условия хранения и продажи, срок годности, производственный процесс и соответствие маркировки законодательству.
«Государственный контроль уже был проведен с различными бизнес-операторами. В результате проведенной документальной проверки и инспектирования нарушений не было выявлено. Инспекционные группы агентства продолжают контроль по всей стране», — заявили в Национальном агентстве продовольствия.
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