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Верещук: Сегодня запланирована эвакуация женщин, детей и стариков из Мариуполя
20.04.2022 11:44
«Сегодня запланирована эвакуация женщин, детей и стариков из Мариуполя», – заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Как сообщила Ирина Верещук из Украины, сегодня днем должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш и Бердянск в Запорожье.
«Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня», — заявила Ирина Верещук.
Сбор граждан, желающих эвакуироваться, начнется в 14:00 на Таганрогской улице.
По словам Верещук, ситуация на месте сложная, поэтому маршруты могут измениться. Она призвала граждан внимательно следить за официальной информацией.
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