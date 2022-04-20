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Верещук: Сегодня запланирована эвакуация женщин, детей и стариков из Мариуполя


20.04.2022   11:44


«Сегодня запланирована эвакуация женщин, детей и стариков из Мариуполя», – заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Как сообщила Ирина Верещук из Украины, сегодня днем должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш и Бердянск в Запорожье.

«Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня», — заявила Ирина Верещук.

Сбор граждан, желающих эвакуироваться, начнется в 14:00 на Таганрогской улице.

По словам Верещук, ситуация на месте сложная, поэтому маршруты могут измениться. Она призвала граждан внимательно следить за официальной информацией.

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