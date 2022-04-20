

Джеймс Аппатурай гостит в парламенте Грузии

20.04.2022 11:57





Заместитель помощника Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай находится в парламенте Грузии. Джеймс Аппатурай проведет закрытое заседание в комитете по обороне и безопасности.



Заместитель помощника генерального секретаря НАТО обсудит с членами комитета сотрудничество между НАТО и Грузией в области кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами.



В рамках визита в Грузию Джеймс Аппатурай проведет встречи и с представителями властей Грузии.





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