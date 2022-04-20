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Джеймс Аппатурай гостит в парламенте Грузии


20.04.2022   11:57


Заместитель помощника Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай находится в парламенте Грузии. Джеймс Аппатурай проведет закрытое заседание в комитете по обороне и безопасности.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО обсудит с членами комитета сотрудничество между НАТО и Грузией в области кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами.

В рамках визита в Грузию Джеймс Аппатурай проведет встречи и с представителями властей Грузии.

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