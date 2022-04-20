|
|
|
Джеймс Аппатурай гостит в парламенте Грузии
20.04.2022 11:57
Заместитель помощника Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай находится в парламенте Грузии. Джеймс Аппатурай проведет закрытое заседание в комитете по обороне и безопасности.
Заместитель помощника генерального секретаря НАТО обсудит с членами комитета сотрудничество между НАТО и Грузией в области кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами.
В рамках визита в Грузию Джеймс Аппатурай проведет встречи и с представителями властей Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна