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Генсек ООН призывает Россию и Украину установить пасхальную гуманитарную паузу
20.04.2022 12:22
Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал Россию и Украину прекратить боевые действия на Страстной неделе - с 21 по 24 апреля.
"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в Страстную неделю - начиная со страстного четверга и до Пасхи 24 апреля, чтобы позволить ряду гуманитарных коридоров открыться", - заявил Гутерриш журналистам во вторник, сообщает РБК-Украина.
Гутерриш также отметил, что ООН готова отправить гуманитарную помощь на восток Украины во время гуманитарной паузы. Организация, по словам генсека, предоставила детальные планы по гумпомощи обеим сторонам.
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