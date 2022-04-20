

Генсек ООН призывает Россию и Украину установить пасхальную гуманитарную паузу

20.04.2022 12:22





Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник призвал Россию и Украину прекратить боевые действия на Страстной неделе - с 21 по 24 апреля.



"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в Страстную неделю - начиная со страстного четверга и до Пасхи 24 апреля, чтобы позволить ряду гуманитарных коридоров открыться", - заявил Гутерриш журналистам во вторник, сообщает РБК-Украина.





Гутерриш также отметил, что ООН готова отправить гуманитарную помощь на восток Украины во время гуманитарной паузы. Организация, по словам генсека, предоставила детальные планы по гумпомощи обеим сторонам.





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