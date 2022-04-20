

Джеймс Аппатурай: Мы хотим видеть в Грузии менее поляризованную политическую среду

20.04.2022 12:31





«НАТО хочет, видеть, что Грузия продолжает реформы. Мы хотим видеть менее поляризованную политическую среду. Мы хотим видеть, что правительство и оппозиция работают вместе, что решения принимаются вне политических разногласий», – об этом заявил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай после встречи в парламенте.



По словам Аппатурая, государствам-членам НАТО ясно, что значительная часть грузинского населения поддерживает членство Грузии в НАТО.



«Это широко выражено и в политической системе. Я услышал в парламенте, что Грузия имеет многопартийную поддержку членства в НАТО, чему я рад, это зафиксировано и в Конституции. Все решения в этом направлении важны. НАТО также хочет, чтобы Грузия продолжала реформы, мы хотим видеть менее поляризованную политическую среду. Мы хотим видеть, что правительство и оппозиция работают вместе, что решения принимаются вне политических разногласий. Здесь, в Грузии, очень поляризованная обстановка, и правительства государств-членов НАТО относятся к этому с осторожностью. НАТО как организация не участвует в санкциях. Естественно, Грузия находится в очень сложных географических условиях и условиях безопасности. В то же время правительства государств-членов НАТО хотят видеть, что страны-единомышленники делают все возможное, чтобы поддержать Украину и оказать давление на Россию», — заявил Аппатурай.





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