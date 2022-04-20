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Саакашвили в ходе судебного процесса попросил помощи врача


20.04.2022   13:27


Третий президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе судебного процесса почувствовал недомогание.

«Я хочу почтить грузинских героев, которые борются в Украине, которые погибли в Украине. Сегодня также 66-летие Кахи Бендукидзе, это мой очень близкий человек. Я был последним, с кем разговаривал этот человек. Я хочу поприветствовать людей, собравшихся у суда. Если можно, мне требуется помощь врача, дайте мне руку», — сказал Михаил Саакашвили.

Судья Нино Чахнашвили объявила перерыв на несколько минут.

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