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Адвокаты Саакашвили заявили о тяжелом состоянии здоровья экс-президента
20.04.2022 15:33
Адвокаты экс-президента Грузии Михеила Саакашвили обратились к суду с ходатайством обязать директора Специальной пенитенциарной службы дать возможность представителям консилиума, созданного центром «Эмпатия», регулярно навещать Саакашвили в тюрьме и предоставить ему соответствующие медицинские услуги.
По словам адвоката состояние Саакашвили ухудшается, а «неоказание медицинской помощи является формой продолжающейся пытки».
Сам Саакашвили выступая в суде заявил следующее:
• «Лечение в военном госпитале Гори было полным блефом. Оттуда я вернулся в худшем состоянии»;
• «Программа рефидинга [приема пищи после длительной голодовки] полностью провалилась»;
• В последнее время похудел на 12 килограмм и его вес такой же, как «в самый критический период голодовки»;
• «Практически не могу принимать пищу. У меня боли в области ног и рук, которую снимают болеутоляющими; В воскресение отказали ноги, не мог двигаться».
• «Постоянно наблюдается слабость, полное нарушение сна и вообще всего».
Адвокат Ника Гварамия заявил, что ходатайство было подано в связи с тем, что у адвокатов экс-президента нет информации по состоянию здоровья Саакашвили.
«У меня нет доступа даже к тюремному врачу. Нет врача, который ответит, выживет ли мой подзащитный, не является ли он жертвой пыток», — заявил Гварамия.
По его словам, «неоказание медицинской помощи является формой продолжающейся пытки».
Судебный процесс продолжается. Свою позицию по ходатайству стороны защиты еще не высказали ни обвинение, не судья.
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