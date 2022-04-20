

Адвокаты Саакашвили заявили о тяжелом состоянии здоровья экс-президента

20.04.2022 15:33





Адвокаты экс-президента Грузии Михеила Саакашвили обратились к суду с ходатайством обязать директора Специальной пенитенциарной службы дать возможность представителям консилиума, созданного центром «Эмпатия», регулярно навещать Саакашвили в тюрьме и предоставить ему соответствующие медицинские услуги.



По словам адвоката состояние Саакашвили ухудшается, а «неоказание медицинской помощи является формой продолжающейся пытки».



Сам Саакашвили выступая в суде заявил следующее:

• «Лечение в военном госпитале Гори было полным блефом. Оттуда я вернулся в худшем состоянии»;

• «Программа рефидинга [приема пищи после длительной голодовки] полностью провалилась»;

• В последнее время похудел на 12 килограмм и его вес такой же, как «в самый критический период голодовки»;

• «Практически не могу принимать пищу. У меня боли в области ног и рук, которую снимают болеутоляющими; В воскресение отказали ноги, не мог двигаться».

• «Постоянно наблюдается слабость, полное нарушение сна и вообще всего».



Адвокат Ника Гварамия заявил, что ходатайство было подано в связи с тем, что у адвокатов экс-президента нет информации по состоянию здоровья Саакашвили.



«У меня нет доступа даже к тюремному врачу. Нет врача, который ответит, выживет ли мой подзащитный, не является ли он жертвой пыток», — заявил Гварамия.



По его словам, «неоказание медицинской помощи является формой продолжающейся пытки».



Судебный процесс продолжается. Свою позицию по ходатайству стороны защиты еще не высказали ни обвинение, не судья.



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