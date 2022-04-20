

Саакашвили: Вы хоть сейчас понимаете, от чего мы спасли Тбилиси и другие регионы Грузии в 2008 году?!

20.04.2022 15:46





Нам говорят, что мы партия войны. Мы не партия войны, а партия защиты и спасения страны, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, выступая на судебном процессе. По его словам, эта страна принадлежит всем.



«Хочу поприветствовать всех, кто борется, кто верит в будущее Грузии, потому что впереди у нас большие перемены. Очень большие перемены ждут весь регион и мир. Украина и мир побеждают в этой войне и побеждают векового врага Грузии. Поэтому мы не должны комплексовать! Нам говорят, что мы партия войны. Мы партия не войны, а партия защиты и спасения Грузии. Вы хоть сейчас понимаете, от чего мы спасли Тбилиси и другие регионы Грузии в 2008 году?! Нам говорят, что мы просим то, что нам не принадлежит. Принадлежит нам и принадлежит вам эта страна. Дело в том, что в Грузии готовилась и готовится большая опасность. Как в Украине открылись сотни офисов пророссийских организаций, но Зеленский их вовремя прикрыл, так открылись в Грузии. Как думаете, эти офисы открыли к выборам? Эти офисы открылись как раз перед вторжением в Украину, как только закончили бы с Украиной, вторглись бы сюда. Сегодня Украина встала на пути этого коварного плана. Но грузинский народ не может надеяться только на украинцев, грузинский народ сам должен защитить свое достоинство, то, за что веками боролись наши предки. Нам сегодня не нужна война и прочее. Нам нужно единство и демонстрация единства», — заявил Михаил Саакашвили.



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