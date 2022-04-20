

Шарль Мишель: История не забудет военные преступления, совершенные в Украине

20.04.2022 16:26





История не забудет военные преступления, совершенные в Украине, без справедливости не может быть мира, - об этом президент Европейского совета Шарль Мишель написал в «Твиттере».



«В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет совершенные здесь военные преступления. Не может быть мира без справедливости», – написал Шарль Мишель.



Президент Европейского Совета Шарль Мишель сегодня прибыл в Киев. По информации СМИ, в рамках визита он, предположительно, встретится с президентом страны Владимиром Зеленским.



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