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Шарль Мишель: История не забудет военные преступления, совершенные в Украине
20.04.2022 16:26
История не забудет военные преступления, совершенные в Украине, без справедливости не может быть мира, - об этом президент Европейского совета Шарль Мишель написал в «Твиттере».
«В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет совершенные здесь военные преступления. Не может быть мира без справедливости», – написал Шарль Мишель.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сегодня прибыл в Киев. По информации СМИ, в рамках визита он, предположительно, встретится с президентом страны Владимиром Зеленским.
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