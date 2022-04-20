

Суд обязал обеспечить оказание Михаилу Саакашвили надлежащего, адекватного медицинского обслуживания

20.04.2022 16:27





Судья по делу о пересечении третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили границы Нино Чахнашвили частично удовлетворила ходатайство адвокатов и поручила генеральному директору Пенитенциарной службы отреагировать на состояние здоровья Саакашвили.



«Суд обязывает генерального директора Специальной пенитенциарной службы обеспечить оказание Михаилу Саакашвили надлежащего, адекватного медицинского обслуживания в плане его здоровья. Соответственно, суд удовлетворяет ту часть ходатайства, где обязывает Специальное пенитенциарное учреждение уделять особое внимание его здоровью, а также известить суд об оказанных медицинских услугах», - сказала Чахнашвили.



При этом, судья не удовлетворила ходатайство адвокатов по поводу того, чтобы заслушать в суде врачей и впустить их в пенитенциарное учреждение.









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