

За три года Кутаиси планируют превратить в экологически чистый город

20.04.2022 16:32









Тандилашвили приняла участие в презентации инициированного ведомством проекта «Низкоэмиссионное развитие Кутаиси посредством городского планирования». Цель проекта — создание институциональной основы для городского развития Кутаиси, привлечение инвестиций для демонстрации лучших практик низкоэмиссионного транспорта и устойчивого управления землей.



Чиновница сообщила, что для Кутаиси будет разработан план и стратегия развития «зеленого города», обустроены велосипедные дорожки. Планируется приобретение современных автобусов. Также около Кутаиси будет восстановлено 700 га леса, что важно для сохранения экосистем.



В презентации приняли участие мэр Кутаиси Иосиф Хахалеишвили, представители профильных ведомств и частного сектора в системе министерства.



Проект рассчитан на три года – с 2022-2025 годы. Он финансируется Глобальным экологическим фондом (UNDP) и реализуемый Программой ООН по окружающей среде через В ближайшее время для города Кутаиси будет разработана стратегия развития «зеленого города», заявила заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.Тандилашвили приняла участие в презентации инициированного ведомством проекта «Низкоэмиссионное развитие Кутаиси посредством городского планирования». Цель проекта — создание институциональной основы для городского развития Кутаиси, привлечение инвестиций для демонстрации лучших практик низкоэмиссионного транспорта и устойчивого управления землей.Чиновница сообщила, что для Кутаиси будет разработан план и стратегия развития «зеленого города», обустроены велосипедные дорожки. Планируется приобретение современных автобусов. Также около Кутаиси будет восстановлено 700 га леса, что важно для сохранения экосистем.В презентации приняли участие мэр Кутаиси Иосиф Хахалеишвили, представители профильных ведомств и частного сектора в системе министерства.Проект рассчитан на три года – с 2022-2025 годы. Он финансируется Глобальным экологическим фондом (UNDP) и реализуемый Программой ООН по окружающей среде через Кавказ ский региональный экологический центр (REC- Caucasus). Непосредственным бенефициаром проекта является мэрия города Кутаиси.



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