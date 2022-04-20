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За три года Кутаиси планируют превратить в экологически чистый город
20.04.2022 16:32
В ближайшее время для города Кутаиси будет разработана стратегия развития «зеленого города», заявила заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.
Тандилашвили приняла участие в презентации инициированного ведомством проекта «Низкоэмиссионное развитие Кутаиси посредством городского планирования». Цель проекта — создание институциональной основы для городского развития Кутаиси, привлечение инвестиций для демонстрации лучших практик низкоэмиссионного транспорта и устойчивого управления землей.
Чиновница сообщила, что для Кутаиси будет разработан план и стратегия развития «зеленого города», обустроены велосипедные дорожки. Планируется приобретение современных автобусов. Также около Кутаиси будет восстановлено 700 га леса, что важно для сохранения экосистем.
В презентации приняли участие мэр Кутаиси Иосиф Хахалеишвили, представители профильных ведомств и частного сектора в системе министерства.
Проект рассчитан на три года – с 2022-2025 годы. Он финансируется Глобальным экологическим фондом (UNDP) и реализуемый Программой ООН по окружающей среде через Кавказский региональный экологический центр (REC- Caucasus). Непосредственным бенефициаром проекта является мэрия города Кутаиси.
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