

Аппатурай: Роль Грузии в поставках энергоресурсов в Европу стала еще более важной

20.04.2022 16:33









«Война России в Украине коренным образом изменила карту безопасности в Европе и изменила ее надолго. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и усилить давление на Россию, чтобы остановить эту войну и дипломатически изолировать Россию.



В то же время страны НАТО решили, что нам нужно делать больше для поддержки наших ближайших партнеров, в том числе в Грузии. Вот почему я здесь, чтобы обсудить сферы кибербезопасности и гибридной безопасности, энергетической безопасности.



Кибератаки были частью атак России на Украину до начала военных действий, и она продолжает кибератаки даже во время военных операций», — сказал Джеймс Аппатурай, находящийся с визитом в Грузии.



По его словам, в ближайшее время Грузию также посетит спецпредставитель генсека НАТО по Южному



«Когда речь идет о гибридных угрозах, это скоординированные атаки с дезинформацией, в энергетическом секторе и так далее. Здесь у нас также есть идеи, которые обсуждаются со специалистами. Что касается энергетической безопасности, то роль Грузии в поставках энергоресурсов в Европу стала еще более важной, поскольку европейские страны сократили поставки энергоресурсов из России.



Мы обсудим, как Грузия может сделать свою энергетическую инфраструктуру менее уязвимой для кибератак и физических атак. В этом году у нас будет конкретное сотрудничество по этому вопросу. Думаю, на мадридском саммите, где я ожидаю, что правительства стран НАТО вновь подтвердят, что дверь в альянс открыта и открыта для Грузии, будут очень конкретные идеи по укреплению безопасности Грузии», — отметил он.



На вопрос, должна ли Грузия присоединиться к санкциям против России, Аппатурай ответил, что НАТО как организация не участвует в санкциях.



«Понятно, что Грузия находится в очень сложном географическом положении и сложной ситуации по вопросам безопасности. Кроме того, правительства стран НАТО хотят видеть, что все страны, особенно их союзники, делают все возможное, чтобы поддержать Украину и усилить давление на Россию», — добавил он. В свете новых вызовов безопасности, вызванных войной в Украине, Североатлантический союз решил сделать больше для поддержки Грузии. Об этом заявил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай.«Война России в Украине коренным образом изменила карту безопасности в Европе и изменила ее надолго. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и усилить давление на Россию, чтобы остановить эту войну и дипломатически изолировать Россию.В то же время страны НАТО решили, что нам нужно делать больше для поддержки наших ближайших партнеров, в том числе в Грузии. Вот почему я здесь, чтобы обсудить сферы кибербезопасности и гибридной безопасности, энергетической безопасности.Кибератаки были частью атак России на Украину до начала военных действий, и она продолжает кибератаки даже во время военных операций», — сказал Джеймс Аппатурай, находящийся с визитом в Грузии.По его словам, в ближайшее время Грузию также посетит спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказ у Хавьер Коломина.«Когда речь идет о гибридных угрозах, это скоординированные атаки с дезинформацией, в энергетическом секторе и так далее. Здесь у нас также есть идеи, которые обсуждаются со специалистами. Что касается энергетической безопасности, то роль Грузии в поставках энергоресурсов в Европу стала еще более важной, поскольку европейские страны сократили поставки энергоресурсов из России.Мы обсудим, как Грузия может сделать свою энергетическую инфраструктуру менее уязвимой для кибератак и физических атак. В этом году у нас будет конкретное сотрудничество по этому вопросу. Думаю, на мадридском саммите, где я ожидаю, что правительства стран НАТО вновь подтвердят, что дверь в альянс открыта и открыта для Грузии, будут очень конкретные идеи по укреплению безопасности Грузии», — отметил он.На вопрос, должна ли Грузия присоединиться к санкциям против России, Аппатурай ответил, что НАТО как организация не участвует в санкциях.«Понятно, что Грузия находится в очень сложном географическом положении и сложной ситуации по вопросам безопасности. Кроме того, правительства стран НАТО хотят видеть, что все страны, особенно их союзники, делают все возможное, чтобы поддержать Украину и усилить давление на Россию», — добавил он.



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