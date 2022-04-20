

Фиона Хилл: на Западе заблуждались, что война-2008 была из-за Саакашвили

20.04.2022 16:55





Бывший советник Совета национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что Запад допустил ряд ошибок в отношении России, которые в конечном счете привели к ее вторжению в Украину. Среди таких ошибок, по ее словам, невнятная позиция НАТО по отношению к членству Тбилиси и Киева в альянсе.



В ходе дискуссии в рамах проекта Unlocked, Хилл заявила, что решение Бухарестского саммита НАТО в апреле 2008 года было компромиссным, поскольку одни страны выступали в поддержку евроатлантических устремлений Грузии и Украины, а другие – против. В результате была задействована худшая из возможных опция, «потому что это не был План действий по членству, это была просто некая расплывчатость: открытые двери когда-нибудь в будущем». По словам экс-советника Белого дома по безопасности, Запад тогда не продумал, что будет делать, если последует ответ со стороны Кремля, «что и произошло в течение четырех месяцев, когда Россия вторглась в Грузию».



«Я думаю, что мы допустили много ошибок в отношении Грузии, потому что было слишком много оценок, что это все [война 2008 года] – из-за Михаила Саакашвили, и всех раздражал… Было своего рода ощущение, что причина в чем-то личном, хотя очевидно, что это не так, и что это более широкий вопрос», — сказала Фиона Хилл.



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