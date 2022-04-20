

Мать Саакашвили: Украина официально запросила его выдачу

20.04.2022 18:07





Украина направила официальный запрос на возвращение своего гражданина Михаила Саакашвили. Об этом заявила мать третьего президента Грузии Гиули Аласания на специальной пресс-конференции. Она была созвана после того, как в ходе судебного заседания по делу о незаконном пересечении границы состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось.



«Вы знаете, что моего сына фактически депортировали [из Грузии], лишили гражданства и заставили стать гражданином Украины. У меня есть информация, что Зеленский лично обращался к нашему президенту, но реакции не последовало».



По словам Аласания, сложившаяся ситуация – «совершенно ненормальная». Она рассказала, что лично встречалась со многими людьми, отправилась в Польшу и обращалась к Украине. И теперь, утверждает мать Саакашвили, Киев требует, чтобы Тбилиси передал его украинской стороне.



Гиули Аласания добавила, что с момента получения Грузией официального запроса прошло не так много времени. Однако неофициально украинская сторона неоднократно обращалась к грузинской с соответствующим призывом.



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