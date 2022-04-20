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Россия предупредила Швецию и Финляндию по поводу последствий вступления в НАТО
20.04.2022 18:26
Россия сделала Швеции и Финляндии все предупреждения по поводу последствий их возможного вступления в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.
«Мы свои предупреждения все сделали - и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет», - отметила Захарова.
В парламенте Финляндии ведутся дебаты по поводу вступления в НАТО. Швеция также рассматривает возможность подачи заявки на членство в Североатлантическом альянсе.
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