

Россия предупредила Швецию и Финляндию по поводу последствий вступления в НАТО

20.04.2022 18:26





Россия сделала Швеции и Финляндии все предупреждения по поводу последствий их возможного вступления в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.



«Мы свои предупреждения все сделали - и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет», - отметила Захарова.



В парламенте Финляндии ведутся дебаты по поводу вступления в НАТО. Швеция также рассматривает возможность подачи заявки на членство в Североатлантическом альянсе.



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