

Германия обещает украинским военным помощь инструктажем и техобслуживанием

20.04.2022 18:43





Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что Германия поможет Украине военным инструктажем и обслуживанием военной техники.



"Там, где другие партнеры поставляют артиллерию, мы будем помогать обучением и техническим обслуживанием военной техники", - сказала министр в среду на пресс-конференции в Литве.





По ее словам, правительство Германии, "по данным бундесвера, больше не может поставлять вооружение из собственных запасов", поэтому планирует обратиться к промышленности за поставкой запчастей и "дальнейшего материала".





Кроме того, Германия намерена обратиться к партнерам по НАТО, располагающими "вооружением советского образца", которое можно поставить Украине, сказала глава МИД.





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