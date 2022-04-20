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Германия обещает украинским военным помощь инструктажем и техобслуживанием
20.04.2022 18:43
Глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что Германия поможет Украине военным инструктажем и обслуживанием военной техники.
"Там, где другие партнеры поставляют артиллерию, мы будем помогать обучением и техническим обслуживанием военной техники", - сказала министр в среду на пресс-конференции в Литве.
По ее словам, правительство Германии, "по данным бундесвера, больше не может поставлять вооружение из собственных запасов", поэтому планирует обратиться к промышленности за поставкой запчастей и "дальнейшего материала".
Кроме того, Германия намерена обратиться к партнерам по НАТО, располагающими "вооружением советского образца", которое можно поставить Украине, сказала глава МИД.
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