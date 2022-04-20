

Хабеишвили: Акции должны быть согласованы с гражданским обществом и оппозицией

20.04.2022 21:32





На Руставели, в столице не должны собирать 10-15 000 человек, речь о торжестве 200 000 человек, которое обеспечит проводы русской партии. Это абсолютно реалистично и возможно, если большинство граждан сделают то же самое, что делают на выборах, - об этом в беседе с журналистами заявил один из лидеров «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, акции должны быть согласованы с гражданским обществом и оппозицией, потому что «это объединение вокруг ценностей и цели».



«Сегодня мы увидели, что у президента Саакашвили очень тяжелое состояние здоровья, соответственно «Грузинская мечта» должна понимать ответственность, которая возлагается в отношении здоровья и жизни третьего президента. Пусть никто не думает, что если с Михаила Саакашвили упадет хотя бы волосок, то не возникнет проблем, это будет иметь тяжелые последствия для тех, кто берет за это ответственность.



Не время причитать и впадать в панику, мы должны мобилизоваться и служить одной конкретной цели - концу русской партии в Грузии. На Руставели, в столице не должны собирать 10-15 000 человек, речь о торжестве 200 000 человек, которое обеспечит проводы русской партии, это абсолютно реалистично и возможно, если большинство граждан сделают то же самое, что делают на выборах. Считайте, что проводится референдум, и мы должны принять соответствующее решение, ясно, что это должно быть согласовано с гражданским обществом и оппозицией, это объединение вокруг ценностей и цели. Важно, чтобы в центре столицы собрались 200 000 человек и устроим народное торжество, где русская партия будет вынуждена провести досрочные выборы», — отметил Леван Хабеишвили.



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