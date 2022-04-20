

Гиули Аласания: Украина направила официальную просьбу о возвращении своего гражданина

20.04.2022 21:33





Украина направила официальную просьбу о возвращении своего гражданина, поскольку, как вы знаете, моего сына фактически изгнали отсюда, лишили гражданства и он был вынужден стать гражданином Украины - у меня есть информация, что Зеленский лично обратился к нашему президенту, но никакой реакции не последовало, - об этом заявила на брифинге мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания.



По ее словам, состояние здоровья Михаила Саакашвили с каждым днем ухудшается.



«Мы имеем дело с совершенно ненормальной ситуацией. Я лично встречалась с очень многими людьми, была в Польше, обратилась к Украине. Украина направила официальную просьбу с просьбой о возвращении их гражданина, поскольку, как вы знаете, моего сына фактически изгнали отсюда, лишили гражданства и он был вынужден стать гражданином Украины. Украина требует вернуть своего гражданина и я не знаю, что за этим последует. У меня есть информация, что Зеленский лично обращался к нашему президенту, но никакой реакции с нашей стороны не последовало. Тем временем его состояние ухудшилось, и те симптомы, которые были выражены с самого начала, теперь намного тяжелее.



Я была в Польше, встретилась с Качиньским, познакомилась и с премьером, и все всячески желают, и все было сделано этими людьми, приехали премьер, президент, министр иностранных дел, Литва, Сейм принял резолюцию о переводе из-за состояния здоровья, но все равно ничего не двигается. Нас интересуют мнение и советы каждого, что нам делать? К какому средству прибегнуть?» — сказала Гиули Аласания.



По словам Гиули Аласания, состояние Михаила Саакашвили вызывает тревогу.



Она также отметила, что члены семьи имеют возможность видеться с Михаилом Саакашвили только раз в месяц и ненадолго.



«Для адвокатов это общение тоже очень сложное - общение должно же быть конфиденциальным, но в данном случае это не так, все слышно, за всем смотрят. Мы имеем дело с совершенно ненормальной ситуацией», - сказала Гиули Аласания.









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