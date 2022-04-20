

Михаил Сарджвеладзе о Саакашвили

20.04.2022 21:33





То, что кому-то стало плохо в зале суда, не означает, что чье-то право нарушено – это заключенный, вопрос чьих прав все наблюдают под микроскопом, и ни у кого не будет возможности, чтобы какое-либо право не было соблюдено на должном уровне, - заявил журналистам председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе, отвечая на вопрос, нарушается ли право Михаила Саакашвили, когда дело касается состояния его здоровья.



Как отметил Сарджвеладзе, у него есть информация о том, что все сервисы, в том числе, связанные со здоровьем, предоставляются Саакашвили качественно.



«Учитывая все, в том числе, сегодняшний инцидент, ситуация обязывает нас быть внимательными и интересоваться, нет ли чего-то, что может создавать причину тревоги. Но заявлять заранее, что права нарушены, делать вывод, что это состояние здоровья - результат нарушения права, неправильно. Это требует изучения. Лично у меня есть другая информация, что в случае с господином Саакашвили никакого нарушения прав нет и все сервисы, в том числе и по здоровью, предоставляются высококачественно и обеспечены. Соответственно, если объективно существует какая-либо дополнительная потребность, раумеется, Пенитенциарная служба на нее реагирует и должна реагировать. Все, в том числе Минюст и Пенитенциарная служба хорошо понимают, что это заключенный, вопрос чьих прав все рассматривают подробно, под микроскопом, и фактически ни у кого не будет возможности, чтобы какие-то права не были защищены на должном уровне. Исходя и этого, инцидент, увиденный по телевизору, я бы не стал напрямую связывать с основанием утверждения о факте нарушения какого-либо права. Это было бы неправильно», - сказал Михаил Сарджвеладзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



