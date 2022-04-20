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Зеленский: Большой друг Украины в Киеве – Спасибо за солидарность
20.04.2022 21:34
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля за визит в Киев и за поддержку Украины.
Об этом лидер Украины написал в социальных сетях и поделился видео встречи с Шарлем Мишелем.
По словам Зеленского, он и президент Европейского совета обсудили санкции против России, поддержку оборонного и финансового сектора Украины, а также опросник, необходимый для членства в ЕС.
«Большой друг Украины - президент Европейского совета Шарль Мишель сегодня в Киеве. Обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку нашего государства и ответы для опросника о соответствии критериям ЕС. Спасибо за содержательную встречу и солидарность с народом Украины», - написал Зеленский в «Твиттере».
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