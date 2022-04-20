

Freedom House: уровень демократии в Грузии падает



СОВА 20.04.2022 21:35



Согласно новому отчету международной организации Freedom House, уровень демократии в Грузии ухудшился. Ежегодный доклад оценивает ситуацию в 29-ти странах Европы и Азии, которые входят в число государств с переходной экономикой.



Freedom House использует шкалу оценок от 1 до 7, где 7 – наивысший показатель демократического прогресса. В 2022 году демократия в Грузии оценивается авторами отчета в 3,07 балла. Это худший показатель за последние 10 лет. Причем, уровень демократии в стране падает уже шестой год подряд. В прошлом году индекс для Грузии находился на отметке 3,18.



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Демократия в докладах Freedom House измеряется по нескольким критериям: национальное демократическое управление, избирательный процесс, независимые СМИ, гражданское общество, независимость судебной власти и коррупция. Самую высокую оценку в Грузии получило гражданское общество – 4.0, самую низкую – национальное демократическое управление. Показатель демократичности в Грузии оценивается 35%. Для сравнения, на первом месте в списке Словения – 79%, на последнем – Туркменистан – 0%.



Несмотря на падение в рейтинге среди своих соседей Грузии по-прежнему лидер. Уровень демократии в Армении авторы отчета оценивают в 3.04 балла и 34%, в Азербайджане – в 1.07 балла и 1%, в России – 1.32 балла и 5%. Немногим опережает Грузию Украина – 3.36 балла и 39%.



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