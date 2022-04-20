

Страны НАТО могут принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя

20.04.2022 21:40





По данным CNN, в эвакуации мирных жителей из Мариуполя могут принять участие государства-члены НАТО. Эту информацию журналистам сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.



«Была некоторая надежда, что Россия позволит мирным жителям и раненым военным покинуть Мариуполь. Если это случится, то государства-члены НАТО примут участие в этом процессе“, — заявила представитель Госдепартамента США.



Однако, по её словам, вывод граждан из Мариуполя несколько раз не удавался, поэтому это зависит от России.



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