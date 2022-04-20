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Джеймс Аппатурай провел встречу по вопросам кибербезопасности в Агентстве цифрового управления


20.04.2022   21:41


Заместитель помощника генерального секретаря Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай провел встречу по вопросам кибербезопасности в Агентстве цифрового управления, — сообщает министерство юстиции Грузии.

По данным агентства, целью визита делегации NATO в Агентство цифрового управления было углубление сотрудничества между по вопросам кибербезопасности, определение соответствующих перспектив и основных потребностей Грузии в сфере кибербезопасности. На встрече глава ведомства Давид Надирашвили предоставил гостям соответсвующую информацию.

По словам Надирашвили учитывая нынешнюю ситуацию в мире, кибератаки представляют большую угрозу для мировой экономики, с которой может столкнуться Грузия.

«Мы полностью разделяем позицию наших стратегических партнеров о том, что мы должны проявлять бдительность в отношении этой угрозы и повышать кибербезопасность в отношении технологий, используемых людьми ежедневно».

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