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Джеймс Аппатурай провел встречу по вопросам кибербезопасности в Агентстве цифрового управления
20.04.2022 21:41
Заместитель помощника генерального секретаря Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай провел встречу по вопросам кибербезопасности в Агентстве цифрового управления, — сообщает министерство юстиции Грузии.
По данным агентства, целью визита делегации NATO в Агентство цифрового управления было углубление сотрудничества между по вопросам кибербезопасности, определение соответствующих перспектив и основных потребностей Грузии в сфере кибербезопасности. На встрече глава ведомства Давид Надирашвили предоставил гостям соответсвующую информацию.
По словам Надирашвили учитывая нынешнюю ситуацию в мире, кибератаки представляют большую угрозу для мировой экономики, с которой может столкнуться Грузия.
«Мы полностью разделяем позицию наших стратегических партнеров о том, что мы должны проявлять бдительность в отношении этой угрозы и повышать кибербезопасность в отношении технологий, используемых людьми ежедневно».
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