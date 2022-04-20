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Саакашвили рассказал, как способствовал формированию полка «Азов»
20.04.2022 21:48
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, как он способствовал формированию в Украине полка «Азов».
«В свое время, для создания полка «Азов», я привлек Гию Купарашвили, который со мной работал» — сказал Саакашвили в ходе заседания суда 20 апреля.
«Он [Купарашвили] попросил у меня разрешения, потом я встретился с тогдашним командиром полка, и мы вместе создали план, как будут помогать грузины. Затем приехал Бахва [Чикобава], который героически погиб недавно», — добавил политик.
Несколько дней назад Сергей Коротких («Боцман») заявил, что «Азов» был основан им и двумя грузинскими добровольцами, Бахвой Чикобавой и Гиоргием Купарашвили.
Бахва Чикобава погиб 19 марта, в сражениях за город Мариуполь.
Подразделение специального назначения «Азов» было сформировано в мае 2014 года в Мариуполе в качестве батальона Патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины, а позднее преобразовано в полк и переведено в состав Национальной гвардии Украины.
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