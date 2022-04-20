

Саакашвили: Грузия закупила у России вдвое больше энергоносителей, чем до войны



СОВА 20.04.2022 22:10



Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что нынешние власти страны усилили зависимость Тбилиси от Москвы. Кроме того, политик считает, что правительство Грузии помогает России получить экономическую выгоду, которая впоследствии используется против Украины. Об этом Саакашвили написал в своем Telegram-канале.



«Грузинская власть закупила почти в два раза больше энергоносителей у России, чем до войны. Это после того, как в мое время мы свели к нулю энергозависимость от России. Более того, резко возрос импорт других товаров из России после ее нападения на Украину. Батуми стал центром перевозки российской продукции. Ирония ситуации в том, что Россия стала закупать гораздо меньше продукции грузинской. То есть, к великому нашему позору, грузинская власть увеличила свою помощь рашистам в финансировании убийств украинских наших братьев и сестер».



По словам Саакашвили, ему очень больно это писать, он вместе с соратниками сделает все, «чтобы положить конец этому позору».



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