

Владимир Зеленский о документе соглашения

20.04.2022 22:57





Президент Украины Владимир Зеленский не подтверждает, что Украина получила от России проект документа в рамках переговоров о завершении войны. Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил журналистам в Киеве после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



На вопрос журналиста он заявил, что не только не видел предложений от России, но и убежден, что их не существует.



Он также прокомментировал слова Дмитрия Пескова о том, что "мяч на стороне Киева".



"Я в принципе неплохо раньше играл в футбол. Там какие правила: нужно чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – добавил Зеленский.



Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Украине проект документа об урегулировании, но Киев не спешит с реакцией.



По его словам, украинская сторона постоянно отходит от ранее согласованных позиций, постоянно их меняет, что негативно сказывается на эффективности переговоров.



«Украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа», — заявил Песков.



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