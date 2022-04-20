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Зеленский: В Мариуполе 120 000 человек, происходящие там преступления намного страшнее, чем в Бородянке
20.04.2022 22:57
По нашим данным, в осажденном Мариуполе 120 000 человек, - об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве.
По словам Зеленского, преступления, совершенные российскими силами в Мариуполе намного страшнее, чем в Бородянке.
«Осаждают в Мариуполе, по нашим данным, около 120 тысяч человек. Происходящие там преступления намного страшнее, чем были в Бородянке. Уверен, что совместными усилиями мы сможем привлечь всех виновных к ответственности и обещаю, что найдем их всех», - заявил Зеленский.
Как сообщает CNN, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский в течение двух часов беседовали и обсуждали вопросы санкций, вооружений, членства Украины в Евросоюзе и финансовой помощи.
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