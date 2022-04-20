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Небольшая группа мирных жителей смогла покинуть Мариуполь
20.04.2022 22:57
По данным информационного агентства Reuters, небольшая группа мирных жителей в последние часы смогла покинуть осажденный город Мариуполь на юге Украины.
По их же информации, в портовом городе, по словам очевидцев, несколько десятков человек сели в небольшую колонну автобусов и выехали из запланированного эвакуационного пункта в Запорожье.
По распространившейся информации, в Мариуполе остается более 100 000 человек.
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