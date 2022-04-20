

Россию бойкотировали на заседании G20 в Вашингтоне

20.04.2022 23:12





Представители США, других стран, а также украинская делегация покинули зал закрытого заседания стран G20 в момент, когда там начал выступать российский министр, об этом сообщил в среду CNN со ссылкой на осведомленные источники



"Министры финансов многих стран покинули закрытую встречу G20 в Вашингтоне в среду, когда российский делегат начал выступать с подготовленными ремарками", - отмечается в сообщении.



От США во встрече принимала участие министр финансов Джанет Йеллен. Она и представители других западных стран – членов «двадцатки» - демонстративно вышли во время выступления российского представителя.



Сообщается, что и делегация Украины, которая хоть и не входит в G20, но всё-таки выступила на сессии в качестве приглашенного гостя, также покинула зал, когда по видеосвязи начал выступать министр финансов России Антон Силуанов.



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