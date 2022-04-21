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Россия ответила отказом на призыв генсека ООН взять гуманитарную паузу в пасхальные дни
21.04.2022 10:17
Россия отказалась установить пасхальное перемирие. Представитель РФ заявил, что перемирие нужно для того, чтобы украинские военные якобы смогли перегруппироваться. Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает segodnya.ua.
«Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе», – написал он, опубликовав видео выступления представителя России.
19 апреля генсек ООН выступил с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и до Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы позволить открыть ряд гуманитарных коридоров. 20 апреля Украина поддержала эту инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.
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