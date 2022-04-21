

Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине - СМИ

21.04.2022 11:12





Президент США Джо Байден сегодня объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине, сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.



Согласно этому источнику, размер помощи составит несколько сотен миллионов долларов. Украина должна получить значительное количество артиллерийских установок и боеприпасов, предназначенных для отражения наступления российской армии в Донбассе.



Ранее на этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о готовности поставить Украине тяжелую артиллерию. Представитель Пентагона сообщил о том, что американские инструкторы уже обучают украинских военнослужащих обращению со 155-миллиметровыми гаубицами. Обучение проходит на территории европейской страны за пределами Украины.





В среду во время ежегодной встречи в Белом доме с командованием американских вооруженных сил президент США Джо Байден поблагодарил военных за "исключительно хорошую" работу по организации военной помощи Украине.



Как пишет Washington Post, российская дипломатическая нота с предупреждением о непредсказуемых последствиях поставок вооружений Украине, направленная Москвой Вашингтону несколько дней назад, лишь утвердила Белый дом в решимости продолжать военные поставки, поскольку ее восприняли как подтверждение того, что украинская армия эффективно использует американское оружие.



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