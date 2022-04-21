

«Грузинская мечта» отмечает 10-летие со одня основания

21.04.2022 11:47





Политический совет «Грузинской мечты» распространил заявление в связи с 10-летием партии. «Грузинская мечта» отмечает, что за 10 лет своего существования партия сыграла важнейшую роль в новейшей истории страны.



По их заявлению, «Грузинская мечта» девять раз завоевывала мандат общественного доверия, и оправдание этого доверия является большой ответственностью и ежедневной заботой партии.



«Грузинская мечта» выражается для нас в двух основных целях: первая – это единая Грузия, Грузия, которая мирным путем возвращает не только Абхазию и Цхинвальский регион, но и наших абхазских и осетинских братьев и сестер. Это Грузия, где людей объединяет любовь друг к другу. Мы глубоко верим, что наша мечта о единой Грузии обязательно сбудется.



Второе, это Грузия с европейским качеством благополучия, Грузия, где никто не живет в бедности, а каждая семья находится в достойных условиях жизни.



Грузия неизбежно станет единым, экономически сильным европейским государством, основанным на национальных традициях и христианских ценностях. Мы верим, что «Грузинская мечта» о единой и сильной Грузии обязательно сбудется. С поддержкой общества, сплоченная команда нашей партии не пожалеет усилий для реализации этой мечты и будет продолжать бороться, работать на благо нашей страны и народа», — говорится в заявлении политсовета «Грузинской мечты».





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