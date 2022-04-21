

Лидеры ЕНД встретились в Киеве с Ермаком, Стефанчуком и Арахамия

21.04.2022 11:50





Члены «Единого национального движения» (ЕНД), находящиеся с визитом в Украине, встретились с главой Администрации президента Украины Андреем Ермаком.



Помимо Ермака, во встрече приняли участие председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и председатель фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Информацию и фотографии о встрече опубликовал председатель ЕНД Ника Мелия.



Председатель и члены «Единого нацдвижения» уже неделю находятся в Украине. В Украину они прибыли 15 апреля, за день до прибытия грузинской парламентской делегации. Делегация парламента Грузии во главе с Шалвой Папуашвили посетила Украину 16 апреля. Представители ЕНД отказались ехать в составе парламентской делегации.



В рамках визита в Украину парламентская делегация Грузии встретилась с председателем и депутатами Верховной Рады. Однако встреч с представителями администрации президента Украины не было. После того как стало известно, что делегация ЕНД находится с визитом в Украине, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский встретится с делегацией ЕНД, то это будет негативным знаком.



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