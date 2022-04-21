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Премьер-министры Испании и Дании прибыли в Киев
21.04.2022 12:47
Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг прибыл в Киев, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом пишет El Pais, сообщает "Европейская правда".
По информации испанского издания, вместе с Санчесом приехала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Санчес в начале недели подтвердил, что вскоре посольство Испании возобновит работу в Киеве, чтобы послать сигнал о поддержке украинскому народу.
Датский портал Politiken подтвердил приезд Фредериксен. "Я с нетерпением жду встречи с Зеленским, где мое сообщение будет состоять в том, что Дания будет продолжать помогать Украине. Запад вместе поддерживает украинский народ", – цитирует издание заявление офиса премьера.
Также сообщается, что Фредериксен посетит пригород Киева, который пострадал во время боевых действий.
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