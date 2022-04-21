

Премьер-министры Испании и Дании прибыли в Киев

21.04.2022 12:47





Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг прибыл в Киев, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.



Об этом пишет El Pais, сообщает "Европейская правда".



По информации испанского издания, вместе с Санчесом приехала и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.



Санчес в начале недели подтвердил, что вскоре посольство Испании возобновит работу в Киеве, чтобы послать сигнал о поддержке украинскому народу.



Датский портал Politiken подтвердил приезд Фредериксен. "Я с нетерпением жду встречи с Зеленским, где мое сообщение будет состоять в том, что Дания будет продолжать помогать Украине. Запад вместе поддерживает украинский народ", – цитирует издание заявление офиса премьера.



Также сообщается, что Фредериксен посетит пригород Киева, который пострадал во время боевых действий.



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