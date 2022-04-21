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Верещук: Требуем от от России обеспечить открытие гуманитарного коридора с завода «Азовсталь»
21.04.2022 15:04
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук требует от России обеспечить открытие гуманитарного коридора с завода «Азовсталь» в Мариуполе, предает nv.uа.
По информации Верещук, там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных.
«Их всех нужно вытащить из «Азовстали» сегодня! Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали. Сейчас это ключевая точка и ключевой момент для гуманитарных усилий!» — пишет вице-премьер.
Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по «Азовстали» удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова, отклонившие все ультиматумы Вооруженных сил РФ, говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях «Азовстали» находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.
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