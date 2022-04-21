

С начала войны украинские военные убили 21 000 российских солдат

21.04.2022 15:04





Российские оккупанты в войне с Украиной потеряли уже 21 тысячу военных, 829 танков и 172 самолета. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, передает «Украинская правда».



Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили: личного состава – около 21 000 человек (ликвидировано), танков ‒ 829 ед, боевых бронированных машин ‒ 2 118 ед, артиллерийских систем – 393 ед, РСЗО – 136 ед, средств ПВО – 67 ед, самолетов – 172 ед, вертолетов – 151 ед, автомобильной техники – 1 508 ед, кораблей/катеров – 8 ед, цистерн с ГСМ – 76 ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 ед, специальной техники – 27 ед, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.



В Генштабе добавили, что данные уточняются.









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