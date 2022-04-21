

Грузинская оппозиция предлагает законодательно запретить символы рашизма



СОВА 21.04.2022 15:05



Оппозиционная фракция «Лело – Партнерство для Грузии» выступает с законодательной инициативой о запрете использования символики агрессивной политики России. В частности, депутаты предлагают ввести ответственность за использование георгиевской ленты, а также символов в виде латинских букв Z и V.



«Сегодня, когда свободный мир борется с Россией в Украине, чтобы защитить свободу, демократию и украинский суверенитет, мы все понимаем, что любые попытки (включая пропагандистские сообщения и использование пропагандистских символов) оправдать российскую агрессию и рашизм Путина являются действиями, направленными против интересов грузинского государства. Именно поэтому мы считаем, что в соответствующую законодательную базу Грузии следует внести поправки, предусматривающие наказание за использование символов агрессивной политики России в нашей стране», — сказала на специальном брифинге депутат Саломе Самадашвили.



В свою очередь Ана Нацвлишвили пояснила, что изменения необходимо внести в Кодекс об административных правонарушениях, поскольку Россия осуществляет агрессию не только силой оружия, но и посредством пропаганды. По ее словам, жертвы российской агрессии в Грузии и Украине не должны сталкиваться на улицах Тбилиси с «символами, оправдывающими варварскую войну».



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